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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1217121812191220
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:58

  Мизантрóп написав:
  Hack-Stock написав:через депо

при умов1 :wink:

Ради 5 копеек на долларе получаем например заказ валюты в удобное отделение и старым клиентам суммы свыше 250 к без игого ,то бишь финмонь
никому не верю
sens
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а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:59

Re: Monobank

greenozon написав:а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
Наче Гороховский говорив, що все вже є в поточній версії в прихованому місці, якщо не помиляюся))) Доступ відкриють 7-го під бій курантів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28

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хвилююче! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:19

  greenozon написав:а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?

Скорее всего к имеющимся вариантам (Наличные,СВИфТ) добавится строчка :пополнение своей карты с карты ХХХХХХ
ROLF
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