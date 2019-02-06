Ради 5 копеек на долларе получаем например заказ валюты в удобное отделение и старым клиентам суммы свыше 250 к без игого ,то бишь финмонь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:58
Ради 5 копеек на долларе получаем например заказ валюты в удобное отделение и старым клиентам суммы свыше 250 к без игого ,то бишь финмонь
никому не верю
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:54
а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:59
Re: Monobank
Наче Гороховский говорив, що все вже є в поточній версії в прихованому місці, якщо не помиляюся))) Доступ відкриють 7-го під бій курантів.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:19
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