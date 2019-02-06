Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:58
Мизантрóп написав: Hack-Stock написав:
через депо
при умов1
Ради 5 копеек на долларе получаем например заказ валюты в удобное отделение и старым клиентам суммы свыше 250 к без игого ,то бишь финмонь
никому не верю
sens
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:54
а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:59
greenozon написав:а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта) через нову бету?
Наче Гороховский говорив, що все вже є в поточній версії в прихованому місці, якщо не помиляюся))) Доступ відкриють 7-го під бій курантів.
stryzhko
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greenozon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:19
greenozon написав:
а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
Скорее всего к имеющимся вариантам (Наличные,СВИфТ) добавится строчка :пополнение своей карты с карты ХХХХХХ
ROLF
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:12
ROLF написав: greenozon написав:
а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
Скорее всего к имеющимся вариантам (Наличные,СВИфТ) добавится строчка :пополнение своей карты с карты ХХХХХХ
Можно из пункта меню «Пополнить свою карту» валютной карты выбрать свою гривневую карту как источник пополнения.
Или из пункта меню «Перевести на карту» гривневой карты выбрать получателем свою валютную карту.
Все очень просто.
https://t.me/OGoMono/76
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ролик
sauvignon
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:30
Квесторе_поверніться написав: Surz написав: Порт написав:
У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.
За 150 грн виртуальная становится реальной.
Універсал з віртуалки валюту видає без комісії?
намного интереснее было бы увидеть снятие валюты в отделениях таськи. так как универсал редко встречается.
mephala
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:02
mephala написав:
намного интереснее было бы увидеть снятие валюты в отделениях таськи. так как универсал редко встречается.
Ее там обычно нет, по крайней мере в моем ближайшем.
Заказ для суммы порядка 3к не принимали.
Ось так вот.
curiousobro
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:04
Мизантрóп написав: Hack-Stock написав:
через депо
при умов1
через яке депо при якій умові ? безвідостків ? а яке депо на місяць ? а просто зняти валюту ні ? в банкоматі наприклад ? у нас є десь валютні банкомати ?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:05
yama написав:
у нас є десь валютні банкомати ?
а ви мрійник
PS Н років тому були! (Приват так точно мав)
greenozon
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