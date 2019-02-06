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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1218121912201221>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:58

  Мизантрóп написав:
  Hack-Stock написав:через депо

при умов1 :wink:

Ради 5 копеек на долларе получаем например заказ валюты в удобное отделение и старым клиентам суммы свыше 250 к без игого ,то бишь финмонь
никому не верю
sens
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а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:59

Re: Monobank

greenozon написав:а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?
Наче Гороховский говорив, що все вже є в поточній версії в прихованому місці, якщо не помиляюся))) Доступ відкриють 7-го під бій курантів.
stryzhko
 
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хвилююче! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:19

  greenozon написав:а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?

Скорее всего к имеющимся вариантам (Наличные,СВИфТ) добавится строчка :пополнение своей карты с карты ХХХХХХ
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:12

  ROLF написав:
  greenozon написав:а як монобанка буде представляти нову фічу (онлайн валюта)
через нову бету?

Скорее всего к имеющимся вариантам (Наличные,СВИфТ) добавится строчка :пополнение своей карты с карты ХХХХХХ

Можно из пункта меню «Пополнить свою карту» валютной карты выбрать свою гривневую карту как источник пополнения.
Или из пункта меню «Перевести на карту» гривневой карты выбрать получателем свою валютную карту.
Все очень просто.
https://t.me/OGoMono/76
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sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Surz написав:
  Порт написав:У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.

За 150 грн виртуальная становится реальной.

Універсал з віртуалки валюту видає без комісії?

намного интереснее было бы увидеть снятие валюты в отделениях таськи. так как универсал редко встречается.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:02

  mephala написав:намного интереснее было бы увидеть снятие валюты в отделениях таськи. так как универсал редко встречается.

Ее там обычно нет, по крайней мере в моем ближайшем.
Заказ для суммы порядка 3к не принимали.
Ось так вот.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:04

  Мизантрóп написав:
  Hack-Stock написав:через депо

при умов1 :wink:

через яке депо при якій умові ? безвідостків ? а яке депо на місяць ? а просто зняти валюту ні ? в банкоматі наприклад ? у нас є десь валютні банкомати ?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:05

Re: Monobank

  yama написав:у нас є десь валютні банкомати ?


а ви мрійник :)

PS Н років тому були! (Приват так точно мав)
+50грн !
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greenozon
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