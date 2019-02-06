тю то ми глуха країна третього світу ... то що тільки через кассу після замовлення ? і то після якогось депозиту тобто через місяць три ? круто ... ото сервіс ...БОМБЕЗНИЙ супер сервіс ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:32
тю то ми глуха країна третього світу ... то що тільки через кассу після замовлення ? і то після якогось депозиту тобто через місяць три ? круто ... ото сервіс ...БОМБЕЗНИЙ супер сервіс ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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