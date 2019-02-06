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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1219122012211222>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:32

  greenozon написав:
  yama написав:у нас є десь валютні банкомати ?


а ви мрійник :)

PS Н років тому були! (Приват так точно мав)

тю то ми глуха країна третього світу ... :( :( :( то що тільки через кассу після замовлення ? і то після якогось депозиту тобто через місяць три ? круто ... ото сервіс ...БОМБЕЗНИЙ супер сервіс ... :mrgreen:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:58

Re: Monobank

вот уже и появилась..."моя гривневая карта"...
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:03

  ROLF написав:вот уже и появилась..."моя гривневая карта"...

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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:07

  ROLF написав:вот уже и появилась..."моя гривневая карта"...

но "что-то пошло не так!..... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:10

Re: Monobank

Пока ни евро, ни доллар не конвертится.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:10

ROLF

а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:12

  IMPRINTER написав:ROLF

а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?

Писали на ФБ что после окончания депозита по коду из приложения в кассе можно снять
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14

Re: Monobank

IMPRINTER написав:как горох предлагает ее обналичивать?

Через депо. Свинорилам він валюту без бою не віддасть))
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14

Re: Monobank

Конвертация, вроде, заработала.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:18

  IMPRINTER написав:ROLF

а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?

мне снимать не надо,для расчетов инет.магазинах сгодится,снимать будем приматовскую)
ROLF
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