тю то ми глуха країна третього світу ... то що тільки через кассу після замовлення ? і то після якогось депозиту тобто через місяць три ? круто ... ото сервіс ...БОМБЕЗНИЙ супер сервіс ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:32
тю то ми глуха країна третього світу ... то що тільки через кассу після замовлення ? і то після якогось депозиту тобто через місяць три ? круто ... ото сервіс ...БОМБЕЗНИЙ супер сервіс ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:58
Re: Monobank
вот уже и появилась..."моя гривневая карта"...
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:03
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:07
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:10
Re: Monobank
Пока ни евро, ни доллар не конвертится.
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:10
ROLF
а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:12
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14
Re: Monobank
Через депо. Свинорилам він валюту без бою не віддасть))
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14
Re: Monobank
Конвертация, вроде, заработала.
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:18
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