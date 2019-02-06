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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1219122012211222
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:19

Re: Monobank

а точно меньше 10 не наливает?
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:22

  ROLF написав:а точно меньше 10 не наливает?


Только что попробовал на 1$ через "Пополнение долларовой карты", все отлично прошло.
Востаннє редагувалось Искатель в Чет 07 лют, 2019 00:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:24

  VetalUA написав:
  IMPRINTER написав:ROLF

а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?

Писали на ФБ что после окончания депозита по коду из приложения в кассе можно снять


тогда пусть свой валютообмен засунет себе сами знаете куда )
у примата поменял и сразу в кассу можно идти ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:48

Re: Monobank

IMPRINTER написав:у примата поменял и сразу в кассу можно идти ...

В приваті ж за 0.5-1%, якщо відразу. Так і тут можна в касу за 0.9%))
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:57

  ROLF написав:
  IMPRINTER написав:ROLF

а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?

мне снимать не надо,для расчетов инет.магазинах сгодится,снимать будем приматовскую)

В инете можно и гривневой рассчитаться
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:03

  mihasik написав:
  ROLF написав:
  IMPRINTER написав:ROLF

а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?

мне снимать не надо,для расчетов инет.магазинах сгодится,снимать будем приматовскую)

В инете можно и гривневой рассчитаться

можно и нужно,но есть нюансы)))
ROLF
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  #<1 ... 1219122012211222
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