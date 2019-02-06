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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:19
а точно меньше 10 не наливает?
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ROLF
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:22
ROLF написав:
а точно меньше 10 не наливает?
Только что попробовал на 1$ через "Пополнение долларовой карты", все отлично прошло.
Востаннє редагувалось Искатель
в Чет 07 лют, 2019 00:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:24
VetalUA написав: IMPRINTER написав:ROLF
а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?
Писали на ФБ что после окончания депозита по коду из приложения в кассе можно снять
тогда пусть свой валютообмен засунет себе сами знаете куда )
у примата поменял и сразу в кассу можно идти ...
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:48
IMPRINTER написав:у примата поменял и сразу в кассу можно идти ...
В приваті ж за 0.5-1%, якщо відразу. Так і тут можна в касу за 0.9%))
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stryzhko
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:57
ROLF написав: IMPRINTER написав:ROLF
а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?
мне снимать не надо,для расчетов инет.магазинах сгодится,снимать будем приматовскую)
В инете можно и гривневой рассчитаться
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mihasik
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:03
mihasik написав: ROLF написав: IMPRINTER написав:ROLF
а валюту потом снимать в отделении универсала с виртуальной карты без карты ? как горох предлагает ее обналичивать?
мне снимать не надо,для расчетов инет.магазинах сгодится,снимать будем приматовскую)
В инете можно и гривневой рассчитаться
можно и нужно,но есть нюансы)))
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ROLF
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Додано: Чет 07 лют, 2019 06:46
Будут p2p платежи по валютным картам?
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andyteam
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Додано: Чет 07 лют, 2019 07:21
andyteam
Такого наче ніхто не обіцяв
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greenozon
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Додано: Чет 07 лют, 2019 07:36
Між своїми рахунками обіцяли
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andyteam
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