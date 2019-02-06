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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1220122112221223
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:23

maxim2014 Тоді будуть просто платежі (а не P2P), між своїми рахунками в межах одного банка.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:10

С 7 февраля Национальный банк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Об это в своем телеграм-канале написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

https://minfin.com.ua/2019/02/07/36645501/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:17

Re: Monobank

greenozon написав:С 7 февраля Национальный банк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Об это в своем телеграм-канале написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

https://minfin.com.ua/2019/02/07/36645501/


Тільки передовий моно це не дозволяє робити, а приват - без проблем. Краще б не соромився Горох такими постами)).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:32

  stryzhko написав:Тільки передовий моно це не дозволяє робити, а приват - без проблем. Краще б не соромився Горох такими постами)).

Зато Моно даст возможность переводить валюту между клиентами банка.
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