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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:23
maxim2014 Тоді будуть просто платежі (а не P2P), між своїми рахунками в межах одного банка.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:10
С 7 февраля Национальный банк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Об это в своем телеграм-канале написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:17
Re: Monobank
Тільки передовий моно це не дозволяє робити, а приват - без проблем. Краще б не соромився Горох такими постами)).
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:32
Зато Моно даст возможность переводить валюту между клиентами банка.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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