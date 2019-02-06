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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:23
maxim2014 Тоді будуть просто платежі (а не P2P), між своїми рахунками в межах одного банка.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:10
С 7 февраля Национальный банк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Об это в своем телеграм-канале написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.
+50грн !
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:17
Re: Monobank
Тільки передовий моно це не дозволяє робити, а приват - без проблем. Краще б не соромився Горох такими постами)).
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:32
Зато Моно даст возможность переводить валюту между клиентами банка.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:44
Re: Monobank
В Ашане выбора нет, я своих кунов кормить вискасом не буду.. а на зоотовары.ком со скидкой 17% и КБ 20 мне нравится покупать) поскольку котобанда редко заботится о своих, то в основном приходится с 2% викиными покупать..[/quote]А як тут знижку в 17% вибити?
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:19
пока валюта интересна только для покупок в интернете (наличку могу только в привате снять). Интересно - кеш дают, если платить $ картой?
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:46
Re: Monobank
10 дают после суммы покупок в 5к
А ещё +7 это индивидуальный промокод постоянный (хз как его владелец аккаунта получил)
Ну и примерно раз в месяц они дают ещё дополнительную скидку 3% на несколько дней
+ Баллами начисляют 2%
Итого в идеальном раскладе получается около 22% скидка, помимо КБ
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