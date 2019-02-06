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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:03

Re: Monobank

С 10 у моно ставки по валюте на 12 и 9 месяце вниз (-0.25)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50

Re: Monobank

denmayer написав:Alex_ki
Картой можно на сайте оплатить или только в магазине?
На сайте только и покупаю, магазины для меня неудобно размещены.. доставка по Киеву от 400 грн бесплатно в тот же день, по Украине Интайм бесплатно
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Alex_ki
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