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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:03
Re: Monobank
С 10 у моно ставки по валюте на 12 и 9 месяце вниз (-0.25)
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50
Re: Monobank
На сайте только и покупаю, магазины для меня неудобно размещены.. доставка по Киеву от 400 грн бесплатно в тот же день, по Украине Интайм бесплатно
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:48
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:49
Где можно в вебе увидеть монины курсы ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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