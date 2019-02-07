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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:03

Re: Monobank

С 10 у моно ставки по валюте на 12 и 9 месяце вниз (-0.25)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50

Re: Monobank

denmayer написав:Alex_ki
Картой можно на сайте оплатить или только в магазине?
На сайте только и покупаю, магазины для меня неудобно размещены.. доставка по Киеву от 400 грн бесплатно в тот же день, по Украине Интайм бесплатно
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:21

Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:48

  V2 написав:Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?

Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:49

Где можно в вебе увидеть монины курсы ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:02

Re: Monobank

У сабжа все только в приложении.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:07

  mustbe написав:Где можно в вебе увидеть монины курсы ?

Нажимаете "Ещё" в правом нижнем углу.
Зображення
И вверху сразу видите курсы.
Зображення

П.С. Не сразу понял про Веб. Это всё для приложения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:25

Ну, страничка то в интернете какая-никакая у них есть.
Почему бы туда не втулить курсы валют...
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:28

  mustbe написав:Ну, страничка то в интернете какая-никакая у них есть.
Почему бы туда не втулить курсы валют...

Я в чатике когда-то у них курсы спрашивал - отвечают.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:36

  mustbe написав:Ну, страничка то в интернете какая-никакая у них есть.
Почему бы туда не втулить курсы валют...

Попробуйте спросить у Дубилета насчёт апи для текущих курсов. Может и поможет.
curiousobro
 
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