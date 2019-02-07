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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43
Vint написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?
Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.
Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
V2 написав: Vint написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?
Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.
Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:42
кстати, платил несколько раз за али в этом году, кешбек то есть, то нету. наверное обратно на приват придется уйти, там хоть ревардсы дают на любую подобную оплату
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