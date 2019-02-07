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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1222122312241225
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43

  Vint написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?

Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.


Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...
V2
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Повідомлень: 5701
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 875 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

  V2 написав:
  Vint написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?

Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.


Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...

Ідея Онлайн
KVV
 
Повідомлень: 21
З нами з: 29.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:42

кстати, платил несколько раз за али в этом году, кешбек то есть, то нету. наверное обратно на приват придется уйти, там хоть ревардсы дают на любую подобную оплату
Starter
 
Повідомлень: 37
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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