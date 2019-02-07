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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43
Vint написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?
Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.
Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...
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V2
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
V2 написав: Vint написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?
Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.
Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...
Ідея Онлайн
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KVV
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:42
кстати, платил несколько раз за али в этом году, кешбек то есть, то нету. наверное обратно на приват придется уйти, там хоть ревардсы дают на любую подобную оплату
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:58
Son of Sun написав: ol_zy написав:
А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації?
Тогда да, только долларовой, но она платная у мони.
А если в GPay или в Apple Pay привязать, то будет бесплатной.
не у всех есть NFC и не везде есть бесконтакт...
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ol_zy
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:06
Starter написав:кстати, платил несколько раз за али в этом году, кешбек то есть, то нету. наверное обратно на приват придется уйти, там хоть ревардсы дают на любую подобную оплату
для алі є кoнкoрд
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casper12
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:14
casper12 написав:
для алі є кoнкoрд
есть, но далеко. прощу товарища такую сделать, уже неделю никак не доберется до них
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:39
Подскажите - можно ли как-то обналичить купленные на виртуальную карту $ без комиссии.
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Moneta
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:41
Moneta написав:
Подскажите - можно ли как-то обналичить купленные на виртуальную карту $ без комиссии.
Месячный депо > снятие по коду кассе универсала
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Surz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16
Коллеги, подскажите пожалуйста:
Можно ли оформить карту моно без кредитного лимита?
Есть ли кэшбэк на покупки за свои?
(не пинайте сильно)
Можно ли и как сложно изменить финансовый номер, по который регистрировался в приложении при выдаче карты?
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Mutabor
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