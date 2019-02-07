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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1223122412251226>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43

  Vint написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?

Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.


Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...
V2
4
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 875 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

  V2 написав:
  Vint написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Хто чим платить на iHerb?

Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад там были продукты.


Зараз теж продукти.
Раніше оптимальною була Максимум від "Альфи" - кешбек, розстрочка.
А ось зараз задумався ...

Ідея Онлайн
KVV
 
Повідомлень: 21
З нами з: 29.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:42

кстати, платил несколько раз за али в этом году, кешбек то есть, то нету. наверное обратно на приват придется уйти, там хоть ревардсы дают на любую подобную оплату
Starter
 
Повідомлень: 39
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:58

  Son of Sun написав:
  ol_zy написав:А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації?
Тогда да, только долларовой, но она платная у мони.

А если в GPay или в Apple Pay привязать, то будет бесплатной.

не у всех есть NFC и не везде есть бесконтакт...
ol_zy
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Повідомлень: 4847
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:06

Re: Monobank

Starter написав:кстати, платил несколько раз за али в этом году, кешбек то есть, то нету. наверное обратно на приват придется уйти, там хоть ревардсы дают на любую подобную оплату
для алі є кoнкoрд
casper12
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Повідомлень: 864
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Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:14

Re: Monobank

  casper12 написав:для алі є кoнкoрд

есть, но далеко. прощу товарища такую сделать, уже неделю никак не доберется до них
Starter
 
Повідомлень: 39
З нами з: 01.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:39

Подскажите - можно ли как-то обналичить купленные на виртуальную карту $ без комиссии.
Moneta
 
Повідомлень: 1871
З нами з: 26.06.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 424 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:41

  Moneta написав:Подскажите - можно ли как-то обналичить купленные на виртуальную карту $ без комиссии.

Месячный депо > снятие по коду кассе универсала
Surz
 
Повідомлень: 115
З нами з: 28.09.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16

Re: Monobank

Коллеги, подскажите пожалуйста:
Можно ли оформить карту моно без кредитного лимита?
Есть ли кэшбэк на покупки за свои? :) (не пинайте сильно)
Можно ли и как сложно изменить финансовый номер, по который регистрировался в приложении при выдаче карты?
Mutabor
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Повідомлень: 1657
З нами з: 07.02.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 256 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:17

  Surz написав:
  Moneta написав:Подскажите - можно ли как-то обналичить купленные на виртуальную карту $ без комиссии.

Месячный депо > снятие по коду кассе универсала


Интересно, только по коду или еще как-то идентифицируют? :)
Mutabor
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Повідомлень: 1657
З нами з: 07.02.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 256 раз.
 
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