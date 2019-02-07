без кредитного лимита - да
кэшбэк на покупки за свои - да
изменить финансовый номер - можно прямо через приложение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:18
без кредитного лимита - да
кэшбэк на покупки за свои - да
изменить финансовый номер - можно прямо через приложение
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:01
Re: Monobank
Тільки за свої нормальний кешбек. За кредитні 1%.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:38
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46
Re: Monobank
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