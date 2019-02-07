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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:18

  Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста:
Можно ли оформить карту моно без кредитного лимита?
Есть ли кэшбэк на покупки за свои? :) (не пинайте сильно)
Можно ли и как сложно изменить финансовый номер, по который регистрировался в приложении при выдаче карты?


без кредитного лимита - да
кэшбэк на покупки за свои - да
изменить финансовый номер - можно прямо через приложение
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:01

Re: Monobank

Mutabor написав:Есть ли кэшбэк на покупки за свои?

Тільки за свої нормальний кешбек. За кредитні 1%.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:38

  Zochan написав:
Mutabor написав:Есть ли кэшбэк на покупки за свои?

Тільки за свої нормальний кешбек. За кредитні 1%.

а не навпаки? чи я щось наплутав?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46

Re: Monobank

  Andey написав:а не навпаки? чи я щось наплутав?


Не наоборот. Ситуация изменилась и не в лучшую сторону.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:46

Andey
Полгода-год назад было наоборот. Сейчас так.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:58

  Andey написав:
  Zochan написав:
Mutabor написав:Есть ли кэшбэк на покупки за свои?

Тільки за свої нормальний кешбек. За кредитні 1%.

а не навпаки? чи я щось наплутав?

наплутав
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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