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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1224122512261227
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15

Re: Monobank

  ishvara написав:Надо перекинуть с КДВ Привата на Моню быстро и без комисссии, как можно это сделать?

КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk про коня не понял )
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27

ishvara Якщо нема карти конкорда, то варіант по любому відпадає
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:40

  stryzhko написав:
greenozon написав:С 7 февраля Национальный банк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Об это в своем телеграм-канале написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.

https://minfin.com.ua/2019/02/07/36645501/


Тільки передовий моно це не дозволяє робити, а приват - без проблем. Краще б не соромився Горох такими постами)).



кто будет делать это в банках и в моно?
Вы проведите обмен, а без документов Вам заблокируют счет и вы..бут в рот!

лучше взять мерс супер класс или E класс, девочек, АК-47 и поехать в обменник и провести все операции валютного обмена. :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 лют, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:41

  chipmunk написав:КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?

Перекинуть соседкам можно и прямо с КДВ, фрагмент "-Приват-вклад-уні" - лишний
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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