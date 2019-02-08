КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15
Re: Monobank
КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27
ishvara Якщо нема карти конкорда, то варіант по любому відпадає
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:40
кто будет делать это в банках и в моно?
Вы проведите обмен, а без документов Вам заблокируют счет и вы..бут в рот!
лучше взять мерс супер класс или E класс, девочек, АК-47 и поехать в обменник и провести все операции валютного обмена.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 лют, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:41
Перекинуть соседкам можно и прямо с КДВ, фрагмент "-Приват-вклад-уні" - лишний
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