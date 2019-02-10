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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15

Re: Monobank

  ishvara написав:Надо перекинуть с КДВ Привата на Моню быстро и без комисссии, как можно это сделать?

КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk про коня не понял )
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27

ishvara Якщо нема карти конкорда, то варіант по любому відпадає
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:41

  chipmunk написав:КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?

Перекинуть соседкам можно и прямо с КДВ, фрагмент "-Приват-вклад-уні" - лишний
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:19

Re: Monobank

https://t.me/OGoMono/100

Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.

Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.
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