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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228>
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15

Re: Monobank

  ishvara написав:Надо перекинуть с КДВ Привата на Моню быстро и без комисссии, как можно это сделать?

КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:20

chipmunk про коня не понял )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27

ishvara Якщо нема карти конкорда, то варіант по любому відпадає
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:41

  chipmunk написав:КДВ-Приват-вклад-уні-кінь-моня не досить швидко?

Перекинуть соседкам можно и прямо с КДВ, фрагмент "-Приват-вклад-уні" - лишний
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:19

Re: Monobank

https://t.me/OGoMono/100

Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.

Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.
Computer
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:45

  Computer написав:https://t.me/OGoMono/100

Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.

Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.

Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:52

  wig написав:Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.

надо будет сначала купить 10 доларов
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:55

  wig написав:
  Computer написав:https://t.me/OGoMono/100

Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.

Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.

Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.

И это вместо того чтобы немного пофиксить ПО. Блин убей не понимаю как можно было написать такую лажу, чтобы при обмене любой суммы по одному курсу и при обратном обмене по другому (оба курса выгодны банку) мог получится у клиента "навар". Думаю это просто очередная красивая, но брехливая история функционеров от Мони дабы оправдать установленные лимиты на валютообмен
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:00

  Flamingo написав:И это вместо того чтобы немного пофиксить ПО. Блин убей не понимаю как можно было написать такую лажу, чтобы при обмене любой суммы по одному курсу и при обратном обмене по другому (оба курса выгодны банку) мог получится у клиента "навар". Думаю это просто очередная красивая, но брехливая история функционеров от Мони дабы оправдать установленные лимиты на валютообмен

Тоже так думаю, иначе этим специалистам устройство банка нельзя доверять.
Computer
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09

  Computer написав:Тоже так думаю, иначе этим специалистам устройство банка нельзя доверять.

Им не выгодно, что бы человек забрал депо налом, а набежавший процент гривней. Теперь или все меняй, или суммы до 10 долларов буду висеть на виртуалках вечно.
wig
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