Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.
Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.
Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.
Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.
Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.
Как только мы запустили валютообмен, сразу один из клиентов нашел уязвимость. При обмене 0,07 центов с гривны на доллар и потом обратной продаже их за гривну у клиента образовывалась прибыль в размере 0,12 копеек.
Поэтому настроили ограничение - перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро, а при продаже валюты за гривну - минимум 100 грн.
Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.
И это вместо того чтобы немного пофиксить ПО. Блин убей не понимаю как можно было написать такую лажу, чтобы при обмене любой суммы по одному курсу и при обратном обмене по другому (оба курса выгодны банку) мог получится у клиента "навар". Думаю это просто очередная красивая, но брехливая история функционеров от Мони дабы оправдать установленные лимиты на валютообмен
Flamingo написав:И это вместо того чтобы немного пофиксить ПО. Блин убей не понимаю как можно было написать такую лажу, чтобы при обмене любой суммы по одному курсу и при обратном обмене по другому (оба курса выгодны банку) мог получится у клиента "навар". Думаю это просто очередная красивая, но брехливая история функционеров от Мони дабы оправдать установленные лимиты на валютообмен
Тоже так думаю, иначе этим специалистам устройство банка нельзя доверять.