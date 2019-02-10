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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:11
Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?
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anikola13
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:16
J написав: wig написав:
Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.
надо будет сначала купить 10 доларов
Не 10, а 3 с хвостиком.
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curiousobro
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:31
curiousobro написав: J написав: wig написав:
Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.
надо будет сначала купить 10 доларов
Не 10, а 3 с хвостиком.
"перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро"
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:54
anikola13 написав:
Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?
Можно СЭПить или р2р.
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novichok
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:01
Computer написав: Flamingo написав:
И это вместо того чтобы немного пофиксить ПО. Блин убей не понимаю как можно было написать такую лажу, чтобы при обмене любой суммы по одному курсу и при обратном обмене по другому (оба курса выгодны банку) мог получится у клиента "навар". Думаю это просто очередная красивая, но брехливая история функционеров от Мони дабы оправдать установленные лимиты на валютообмен
Тоже так думаю, иначе этим специалистам устройство банка нельзя доверять.
Зря, они проценты считать не умеют, а тут несколько действий, могли напортачить. А фиксить страшно, можно новых неизвестных багов добавить
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Lazer88
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Додано: Пон 11 лют, 2019 02:12
J написав:
"перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро"
Вы ж центы собрались продавать.
В обратную сторону 100 грн минимум.
То есть нужно в какую то покупку добавить всего 4 доллара, к нему добавить ваши проценты,вот и сможете вывести в 0, если уж так хочется.
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curiousobro
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:35
Как оказалось при продлении гривневого 0.6% лояльности ПЕРЕРОСЛО в кешбэк 0.6 от суммы.Во сволота
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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NO PASARAN
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:56
Банда
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:01
anikola13 написав:
Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?
Руцями заСЭПить или (имхо)если до 15к то р2р
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03
хуторянка написав: anikola13 написав:
Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?
Руцями заСЭПить или (имхо)если до 15к то р2р
Имхо если есть возможность бесплатно сепить - лучше сепить. Видно, что от себя себе на принимающей стороне. Меньше вопросов в дальнейшем.
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curiousobro
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