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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1226122712281229>
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:11

Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:16

  J написав:
  wig написав:Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.

надо будет сначала купить 10 доларов

Не 10, а 3 с хвостиком.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:31

  curiousobro написав:
  J написав:
  wig написав:Зашибись. Теперь центы не только не заберешь, но даже и на гривну поменять не выйдет.

надо будет сначала купить 10 доларов

Не 10, а 3 с хвостиком.

"перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро"
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:54

  anikola13 написав:Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?

Можно СЭПить или р2р.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:01

Re: Monobank

Computer написав:
  Flamingo написав:И это вместо того чтобы немного пофиксить ПО. Блин убей не понимаю как можно было написать такую лажу, чтобы при обмене любой суммы по одному курсу и при обратном обмене по другому (оба курса выгодны банку) мог получится у клиента "навар". Думаю это просто очередная красивая, но брехливая история функционеров от Мони дабы оправдать установленные лимиты на валютообмен

Тоже так думаю, иначе этим специалистам устройство банка нельзя доверять.

Зря, они проценты считать не умеют, а тут несколько действий, могли напортачить. А фиксить страшно, можно новых неизвестных багов добавить :)
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 02:12

  J написав:"перевод с гривневой карты на валютную минимум 10 долл./евро"

Вы ж центы собрались продавать.
В обратную сторону 100 грн минимум.

То есть нужно в какую то покупку добавить всего 4 доллара, к нему добавить ваши проценты,вот и сможете вывести в 0, если уж так хочется.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:35

ОБЬЕ-ЛОВО

Как оказалось при продлении гривневого 0.6% лояльности ПЕРЕРОСЛО в кешбэк 0.6 от суммы.Во сволота
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:56

БЕРИ ПАЛКА ХАДИ В ЛЕС

Банда :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:01

  anikola13 написав:Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?

Руцями заСЭПить или (имхо)если до 15к то р2р
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03

  хуторянка написав:
  anikola13 написав:Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?

Руцями заСЭПить или (имхо)если до 15к то р2р

Имхо если есть возможность бесплатно сепить - лучше сепить. Видно, что от себя себе на принимающей стороне. Меньше вопросов в дальнейшем.
curiousobro
 
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