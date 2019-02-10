Не надо вообще связываться с этими автопролонгациями, с мутными условиями. Хотите продлить - дождитесь конца срока и откройте новый депозит. Иногда это бывает выгоднее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:05
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:23
Почём тут СЕП?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:27
ОНО ТО ТАК ЕЖЕЛИ КОНЕШНО
ИМХО-надо учитывать что % по вновь заключенному депо упадут ТОЛЬКО на монокарту
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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