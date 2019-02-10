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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1226122712281229
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:05

  NO PASARAN написав:Как оказалось при продлении гривневого 0.6% лояльности ПЕРЕРОСЛО в кешбэк 0.6 от суммы.Во сволота

Не надо вообще связываться с этими автопролонгациями, с мутными условиями. Хотите продлить - дождитесь конца срока и откройте новый депозит. Иногда это бывает выгоднее.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:23

  novichok написав:
  anikola13 написав:Завтра заканчивается депо в грн. Какая процедура перечисления в др.банк?

Можно СЭПить или р2р.

Почём тут СЕП?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:27

ОНО ТО ТАК ЕЖЕЛИ КОНЕШНО

  Порт написав:
  NO PASARAN написав:Как оказалось при продлении гривневого 0.6% лояльности ПЕРЕРОСЛО в кешбэк 0.6 от суммы.Во сволота

Не надо вообще связываться с этими автопролонгациями, с мутными условиями. Хотите продлить - дождитесь конца срока и откройте новый депозит. Иногда это бывает выгоднее.

ИМХО-надо учитывать что % по вновь заключенному депо упадут ТОЛЬКО на монокарту :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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  #<1 ... 1226122712281229
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