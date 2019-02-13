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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:41
zews написав:
Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина
И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать?
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Додано: Сер 13 лют, 2019 17:17
хуторянка написав: makor06 написав:
тока кешбек не всем дають)
Вы за моню или А ?
А.
мне только 5% разово предлагали и максимум 300 грн, и выплатили 122 грн хотя там оборот был 30 тыс в том месяце )))
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:24
nikolaenko_kostya написав:День добрый!
Нашел сообщение, что у Вас были сложности с получением Swift от юрлица в Монобанке.
Я сейчас в такой же ситуации, требуют документы, подтверждающие, что это некоммерческая деятельность (которых, собственно, раздобыть нет возможности).
Поделитесь, как Вы решили этот вопрос с Моно?
У Вас личка выключена, не могу Вам ответить.
Кто именно отправлял?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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