nikolaenko_kostya написав:День добрый! Нашел сообщение, что у Вас были сложности с получением Swift от юрлица в Монобанке. Я сейчас в такой же ситуации, требуют документы, подтверждающие, что это некоммерческая деятельность (которых, собственно, раздобыть нет возможности).
Поделитесь, как Вы решили этот вопрос с Моно?
У Вас личка выключена, не могу Вам ответить.
Кто именно отправлял?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)