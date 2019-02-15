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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1229123012311232
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:41

Re: Monobank

  zews написав:Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина

И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:30

  greenozon написав:
  WachtAmRhein написав:Шановний Квестора поверніться виглядає людиною з поганою пам'яттю.


ну на кликухи абсолютная :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 17:17

  хуторянка написав:
  makor06 написав:тока кешбек не всем дають)

Вы за моню или А ?


А.

мне только 5% разово предлагали и максимум 300 грн, и выплатили 122 грн хотя там оборот был 30 тыс в том месяце )))
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:24

nikolaenko_kostya написав:День добрый!
Нашел сообщение, что у Вас были сложности с получением Swift от юрлица в Монобанке.
Я сейчас в такой же ситуации, требуют документы, подтверждающие, что это некоммерческая деятельность (которых, собственно, раздобыть нет возможности).

Поделитесь, как Вы решили этот вопрос с Моно?



У Вас личка выключена, не могу Вам ответить.

Кто именно отправлял?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:35

Re: Monobank

Свежий, новый контент, об успешном Дмитрие и его супербанке :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=nLLopiYNpPo
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:15

саме цікаве звучить на 18:35 (про очень отвествєнних заемщиков = свинорилів :) )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:34

  greenozon написав:саме цікаве звучить на 18:35 (про очень отвествєнних заемщиков = свинорилів :) )

Дааа, я тож заценил, прибыли говорит не добираем :lol: :lol:
Igor3777
 
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