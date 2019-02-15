Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:41
zews написав:
Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина
И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать?
newbie
Повідомлень: 5948
З нами з: 22.06.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 539 раз.
Профіль
v57
Повідомлень: 2011
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 138 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:17
хуторянка написав: makor06 написав:
тока кешбек не всем дають)
Вы за моню или А ?
А.
мне только 5% разово предлагали и максимум 300 грн, и выплатили 122 грн хотя там оборот был 30 тыс в том месяце )))
makor06
Повідомлень: 1142
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 125 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:24
nikolaenko_kostya написав:День добрый! Нашел сообщение, что у Вас были сложности с получением Swift от юрлица в Монобанке. Я сейчас в такой же ситуации, требуют документы, подтверждающие, что это некоммерческая деятельность (которых, собственно, раздобыть нет возможности). Поделитесь, как Вы решили этот вопрос с Моно?
У Вас личка выключена, не могу Вам ответить.
Кто именно отправлял?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Повідомлень: 420
З нами з: 22.12.16
Подякував: 57 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:35
Свежий, новый контент, об успешном Дмитрие и его супербанке
https://www.youtube.com/watch?v=nLLopiYNpPo
Igor3777
Повідомлень: 40
З нами з: 06.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:15
саме цікаве звучить на 18:35 (про очень отвествєнних заемщиков = свинорилів
)
greenozon
Повідомлень: 4309
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 199 раз.
Профіль
Igor3777
Повідомлень: 40
З нами з: 06.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:32
VetalUA
Повідомлень: 912
З нами з: 30.09.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему