И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:41
Re: Monobank
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:30
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:17
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:24
У Вас личка выключена, не могу Вам ответить.
Кто именно отправлял?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:35
Re: Monobank
Свежий, новый контент, об успешном Дмитрие и его супербанке
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:15
саме цікаве звучить на 18:35 (про очень отвествєнних заемщиков = свинорилів )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:34
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:32
Додано: Нед 17 лют, 2019 01:07
Re: Monobank
Прикол монобанка в том, что человек, который выбирает категории скидок, может оказаться в нулях.
Сотрудники говорят, что категория зависит от настроек магазина.
Весь выбор на месяц вперед тогда абсурд.
Пока это все было в кредит - фигня. А когда сообщили, что кэшбек будет только по собственным средствам, ты их вносишь, знаешь, что нужно тратить по определенной категории, а получаешь на выходе дырку от бублика...
Не очень приятно это, короче говоря
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