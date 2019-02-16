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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1230123112321233
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:12

  diagnostika написав:Прикол монобанка в том, что человек, который выбирает категории скидок, может оказаться в нулях.
Сотрудники говорят, что категория зависит от настроек магазина.
Весь выбор на месяц вперед тогда абсурд.
Пока это все было в кредит - фигня. А когда сообщили, что кэшбек будет только по собственным средствам, ты их вносишь, знаешь, что нужно тратить по определенной категории, а получаешь на выходе дырку от бублика...
Не очень приятно это, короче говоря

Эх жалко, что только Монобанк дает КБ.
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