diagnostika написав:Прикол монобанка в том, что человек, который выбирает категории скидок, может оказаться в нулях.
Сотрудники говорят, что категория зависит от настроек магазина.
Весь выбор на месяц вперед тогда абсурд.
Пока это все было в кредит - фигня. А когда сообщили, что кэшбек будет только по собственным средствам, ты их вносишь, знаешь, что нужно тратить по определенной категории, а получаешь на выходе дырку от бублика...
Не очень приятно это, короче говоря
Эх жалко, что только Монобанк дает КБ.