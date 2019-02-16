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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 08:12
diagnostika написав:
Прикол монобанка в том, что человек, который выбирает категории скидок, может оказаться в нулях.
Сотрудники говорят, что категория зависит от настроек магазина.
Весь выбор на месяц вперед тогда абсурд.
Пока это все было в кредит - фигня. А когда сообщили, что кэшбек будет только по собственным средствам, ты их вносишь, знаешь, что нужно тратить по определенной категории, а получаешь на выходе дырку от бублика...
Не очень приятно это, короче говоря
Эх жалко, что только Монобанк дает КБ.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:31
diagnostika написав:
Сотрудники говорят, что категория зависит от настроек магазина.
Во-во, требуйте от магаза, шобы он на ПОСе на самом видном месте выцарапывал бальшыми бухвами его МСС, делофто
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:50
zews написав:
Подскажите, а можно как-то вообще отключить пин-код для карты (для любых сумм). Заметил что карта монобанка принимается не во всех зарубежных магазинах (при оплате просто выдает ошибку). Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина
Скорее всего, это настройки терминала, отклонять какие-то типы карт. В Голландии, например, большинство супермаркетов не принимает кредитные карты, ни зарубежные, ни местные. Вроде бы, их процессинг стоит дороже, по-этому принимают только дебетки. Не верил знакомому, живущему всю жизнь в Голландии, пока не столкнулся сам.
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safonovstanislav
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:03
clientage написав:
Во-во, требуйте от магаза, шобы он на ПОСе на самом видном месте выцарапывал бальшыми бухвами его МСС, делофто
Зачастую продавцы не знают "що це таке".
zews написав:
Подскажите, а можно как-то вообще отключить пин-код для карты (для любых сумм).
Такое должно быть возможно только для персонифицированных карт. Но как это у моно без понятия.
safonovstanislav написав:
Скорее всего, это настройки терминала, отклонять какие-то типы карт.
Приоритеты авторизации записаны как на самом терминале, так и на чипе. При оплате они сравниваються и выбирается общий с наивысшим приоритетом.
Монька выпускает только дебетовые карты "MasterCard debit". То, что она кредитная знаете вы и ваш банк.
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MASolomko
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:06
newbie написав: zews написав:
Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина
И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать?
У моно настройки пин-кода только для оплат в магазинах в Украине. Это прям там в настройках написано.
А насчёт банкоматов, всё реально. По идее, владелец банкомата может вообще сделать выдачу денег по любым картам без ввода пинкода, также, как и вы можете также настроить терминал в своём магазине. Например, автоматы с напитками в некоторых аэропортах так настроены. Только, в этот автомат, вряд ли пойдёт вор отоваривать пару евро с краденой карты, а в банкомат, выдающий деньги без пина, будет очередь, тем более в Украине, где сумки в маршрутках режут только так
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safonovstanislav
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:23
MASolomko написав:
Монька выпускает только дебетовые карты "MasterCard debit". То, что она кредитная знаете вы и ваш банк.
Я тоже так думал. Но, видимо, не всё так просто.
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safonovstanislav
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:53
safonovstanislav
Так может попытать техподдержку - почему вы не смогли рассчитаться своей картой в Голландии?
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Vorlon
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