Додано: Нед 17 лют, 2019 11:06

newbie написав: zews написав: Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина Умные люди подсказали что такую проблему можно решить отключением пина

И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать? И что после этого будет? Банкомат тоже без него будет бабло выдавать?

У моно настройки пин-кода только для оплат в магазинах в Украине. Это прям там в настройках написано.А насчёт банкоматов, всё реально. По идее, владелец банкомата может вообще сделать выдачу денег по любым картам без ввода пинкода, также, как и вы можете также настроить терминал в своём магазине. Например, автоматы с напитками в некоторых аэропортах так настроены. Только, в этот автомат, вряд ли пойдёт вор отоваривать пару евро с краденой карты, а в банкомат, выдающий деньги без пина, будет очередь, тем более в Украине, где сумки в маршрутках режут только так