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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1231123212331234
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:11

  Vorlon написав:
  klug написав:У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше.

Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...

P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня...

Ну Европа большая - есть какие то странности в оплате картами в германии, возможно в голландии... во Франции Италии Испании Бельгии Польше Австрии Швейцарии Швеции Финляндии Венгрии Словакии Болгарии Черногории Великобритании Дании Норвегии Андорре - никаких проблем с оплатой картами нет
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