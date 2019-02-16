Vorlon написав:
Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...
P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня...
Ну Европа большая - есть какие то странности в оплате картами в германии, возможно в голландии... во Франции Италии Испании Бельгии Польше Австрии Швейцарии Швеции Финляндии Венгрии Словакии Болгарии Черногории Великобритании Дании Норвегии Андорре - никаких проблем с оплатой картами нет