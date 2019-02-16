klug написав:У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше.
Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...
P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня...
Ну Европа большая - есть какие то странности в оплате картами в германии, возможно в голландии... во Франции Италии Испании Бельгии Польше Австрии Швейцарии Швеции Финляндии Венгрии Словакии Болгарии Черногории Великобритании Дании Норвегии Андорре - никаких проблем с оплатой картами нет
klug написав:У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше.
Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...
P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня...
У чому маразм? Бізнес оптимізує свої видатки і підтримує національну платіжну систему, що не створює значних додаткових незручностей для місцевих жителів. Це створює здорову конкуренцію для зажраних МПС. Вас же не турбувала неможливість до недавнього часу розплатитися American Express в Україні чи те, що Union Pay заходить лише зараз? От і голландців не турбують ваші проблеми з Візою.
У якомусь плані ми дійсно серед лідерів з оплати картками, і навіть важко сказати чи то у наших бізнесів така маржа, що дозволяє на помічати той додатковий відсоток, чи їх так сильно нагнули, що голос подає лише НП і Розетка.
Також у німців не раз зустрічав такий варіант, що вони готові прийняти картку, але при цьому, наприклад, квиток до музею буде не 7, а 9 євро. Мальтійці і угорці одразу називають мін. суму, на яку потрібно набрати товар, щоб можна було розплатитися карткою. Упевнений, що в Україні ви у таких випадках би одразу дзвонити у Держспоживслужбу або навіть у міліцію, а у передовій центральній гейропі це норма.
klug написав:Упевнений, що в Україні ви у таких випадках би одразу дзвонити у Держспоживслужбу або навіть у міліцію, а у передовій центральній гейропі це норма.
Знаю магазин строй материалов, где когда выбираешь товар тебе его считают и выводят скидку. При попытке оплатить картой - скидка не применяется. Похожую схему видел в аптеке, где дисконтная и банковская карточка не могут применяться одновременно. Только или-или. В этой ситуации звонить особо не куда - выбирай сам: или шашечки, или таки ехать.