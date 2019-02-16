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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1231123212331234 Додано: Нед 17 лют, 2019 18:11 Vorlon написав: klug написав: У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше. У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше.

Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...



P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня... Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня...

Ну Европа большая - есть какие то странности в оплате картами в германии, возможно в голландии... во Франции Италии Испании Бельгии Польше Австрии Швейцарии Швеции Финляндии Венгрии Словакии Болгарии Черногории Великобритании Дании Норвегии Андорре - никаких проблем с оплатой картами нет Ну Европа большая - есть какие то странности в оплате картами в германии, возможно в голландии... во Франции Италии Испании Бельгии Польше Австрии Швейцарии Швеции Финляндии Венгрии Словакии Болгарии Черногории Великобритании Дании Норвегии Андорре - никаких проблем с оплатой картами нет F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9055 З нами з: 23.01.13 Подякував: 261 раз. Подякували: 1279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:04 Vorlon написав: klug написав: У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше. У гейропах, що німці, що голландці вважають усі картки МПС кредитними. Дебетовими вони вважають лише картки місцевих платіжних систем, трансакції за якими дійсно обходяться значно дешевше.

Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...



P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня... Вот уж маразм! Получается, что в Украине намного больше шансов расплатиться обычной картой МПС, нежели в центре Европы? Жестяк...P.S. А ведь у нас эквайринговые комиссии во много раз больше. Разрыв шаблона у меня...

У чому маразм? Бізнес оптимізує свої видатки і підтримує національну платіжну систему, що не створює значних додаткових незручностей для місцевих жителів. Це створює здорову конкуренцію для зажраних МПС. Вас же не турбувала неможливість до недавнього часу розплатитися American Express в Україні чи те, що Union Pay заходить лише зараз? От і голландців не турбують ваші проблеми з Візою.



У якомусь плані ми дійсно серед лідерів з оплати картками, і навіть важко сказати чи то у наших бізнесів така маржа, що дозволяє на помічати той додатковий відсоток, чи їх так сильно нагнули, що голос подає лише НП і Розетка.



Також у німців не раз зустрічав такий варіант, що вони готові прийняти картку, але при цьому, наприклад, квиток до музею буде не 7, а 9 євро. Мальтійці і угорці одразу називають мін. суму, на яку потрібно набрати товар, щоб можна було розплатитися карткою. Упевнений, що в Україні ви у таких випадках би одразу дзвонити у Держспоживслужбу або навіть у міліцію, а у передовій центральній гейропі це норма. У чому маразм? Бізнес оптимізує свої видатки і підтримує національну платіжну систему, що не створює значних додаткових незручностей для місцевих жителів. Це створює здорову конкуренцію для зажраних МПС. Вас же не турбувала неможливість до недавнього часу розплатитися American Express в Україні чи те, що Union Pay заходить лише зараз? От і голландців не турбують ваші проблеми з Візою.У якомусь плані ми дійсно серед лідерів з оплати картками, і навіть важко сказати чи то у наших бізнесів така маржа, що дозволяє на помічати той додатковий відсоток, чи їх так сильно нагнули, що голос подає лише НП і Розетка.Також у німців не раз зустрічав такий варіант, що вони готові прийняти картку, але при цьому, наприклад, квиток до музею буде не 7, а 9 євро. Мальтійці і угорці одразу називають мін. суму, на яку потрібно набрати товар, щоб можна було розплатитися карткою. Упевнений, що в Україні ви у таких випадках би одразу дзвонити у Держспоживслужбу або навіть у міліцію, а у передовій центральній гейропі це норма. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2968 З нами з: 18.08.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:24 klug написав: Упевнений, що в Україні ви у таких випадках би одразу дзвонити у Держспоживслужбу або навіть у міліцію, а у передовій центральній гейропі це норма. Упевнений, що в Україні ви у таких випадках би одразу дзвонити у Держспоживслужбу або навіть у міліцію, а у передовій центральній гейропі це норма.

Знаю магазин строй материалов, где когда выбираешь товар тебе его считают и выводят скидку. При попытке оплатить картой - скидка не применяется. Похожую схему видел в аптеке, где дисконтная и банковская карточка не могут применяться одновременно. Только или-или. В этой ситуации звонить особо не куда - выбирай сам: или шашечки, или таки ехать. Знаю магазин строй материалов, где когда выбираешь товар тебе его считают и выводят скидку. При попытке оплатить картой - скидка не применяется. Похожую схему видел в аптеке, где дисконтная и банковская карточка не могут применяться одновременно. Только или-или. В этой ситуации звонить особо не куда - выбирай сам: или шашечки, или таки ехать. Flamingo

Повідомлень: 1456 З нами з: 20.03.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1231123212331234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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