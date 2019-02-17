Додано: Пон 18 лют, 2019 09:57

Была неприятная ситуация - расплачивался ГуглПэем с телефона. В этом случае не видишь с какой карты идёт расчёт - если у тебя там несколько карт, ты выбрал карту по умолчанию и оплата идёт постоянно с неё. Так вот - карта по умолчанию была Моно и она "исчезла" из ГуглПэя, потому что оказалась заблокированной. И оплата прошла совсем с другой, не запланированной для этого карты. На карте Моно порядка 10к собственных средств. Обратился в поддержку Моно - 45 минут разбирательства, просто "Ждите", "Ждите" и наконец ответ - "Вы сами заблокировали себе карту, разблокируйте её в Настройках приложения". Я всё понимаю, но 45 минут! И при этом я точно никак не мог заблокировать карту сам ибо за последние сутки даже не заходил в приложение. Думаю был какой то глюк. Но ситуация довольно неприятна и несла в себе и потерю кэшбека, и нетерпеливость очереди за мной на кассе и простое непонимание сложившейся ситуации