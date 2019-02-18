так у них же никого нет, им же даже на улицу некого послать, шобы на окна посмотреть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:17
так у них же никого нет, им же даже на улицу некого послать, шобы на окна посмотреть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:17
Re: Monobank
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:31
Re: Monobank
Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:54
Mutabor да,да, по любому-то бишь по желанию
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:23
Как с вражеского Привата пополнить карту mono? -5%?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:29
Гриценко...наш Президент
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