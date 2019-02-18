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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1232123312341235
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:17

  Alex_ki написав:У прогрессивного и экономящего на отделениях, лучший на рынке курс на момент составляет 27.3
В ТАСе через 2ю 27.22
Это вообще нормально?)

так у них же никого нет, им же даже на улицу некого послать, шобы на окна посмотреть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:17

Re: Monobank

  Людина з вулиці написав:Черга чекала 45 хвилин

Я писав про відповідь підримки Моно, яку мені дали через 45 хвилин. А черга чекала пару хвилин, поки я шукав зниклу карту в гуглпей та чому пройшла оплата з іншої карти
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:31

Re: Monobank

Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:54

Mutabor да,да, :roll: по любому-то бишь по желанию
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:23

Как с вражеского Привата пополнить карту mono? -5%?
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:29

  emeta написав:Как с вражеского Привата пополнить карту mono? -5%?

Кредитними?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:24

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:Как с вражеского Привата пополнить карту mono? -5%?

Кредитними?


своими с КДВ, через Конкорд может быть?
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:27

Re: Monobank

  emeta написав:своими с КДВ, через Конкорд может быть?
Может.
Кащей
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