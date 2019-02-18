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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1233123412351236
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:33

  clientage написав:Visa и Mastercard повысят комиссии за расчеты картами
Алес, Моня совсем сдохнет :( :lol: :lol:

Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.
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