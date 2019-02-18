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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 00:33
Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 06:19
Mutabor написав:
Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?
Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.
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