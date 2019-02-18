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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1233123412351236
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:33

  clientage написав:Visa и Mastercard повысят комиссии за расчеты картами
Алес, Моня совсем сдохнет :( :lol: :lol:

Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 06:19

  Mutabor написав:Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?

Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:32

  ykrkozak написав:
  Mutabor написав:Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?

Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.


Пересмотрел еще раз тарифы, там такое только по валютным картам написано. По грн молчек, почему-то :)
Mutabor
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