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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1233123412351236
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:33

  clientage написав:Visa и Mastercard повысят комиссии за расчеты картами
Алес, Моня совсем сдохнет :( :lol: :lol:

Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 06:19

  Mutabor написав:Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?

Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:32

  ykrkozak написав:
  Mutabor написав:Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?

Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.


Пересмотрел еще раз тарифы, там такое только по валютным картам написано. По грн молчек, почему-то :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:22

Иногда покупка на АлиЭкспресс проходит как продукты супермаркеты. от чего это зависит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:31

  andreyiskra написав:Иногда покупка на АлиЭкспресс проходит как продукты супермаркеты. от чего это зависит?

От настроек терминала конкретного магазина
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:37

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:в банкомат, выдающий деньги без пина, будет очередь

Вы точно знаете, что правила МПС это допускают?

Я уже не говорю о здравом смысле.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:20

  klug написав:Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.

Не спокойно :) https://minfin.com.ua/2019/02/19/36788189/
"С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру."
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Gas
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:35

Re: Monobank

Gas написав:
  klug написав:Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.

Не спокойно :) https://minfin.com.ua/2019/02/19/36788189/
"С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру."
Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...
qwe_ua
 
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