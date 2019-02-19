Mutabor написав:Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?
Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.
Mutabor написав:Коллеги, подскажите, если зайти в Моно на депо, получается проценты и выплата тела на карту с которой опять же снятия наличных 0,5%? И выйти суммой можно только с карты на карту и по СЭП на четкие реквизиты частного лица, а не на котловой?
Проценты или на карту моно или капитализация. Снять депозит можно наличными через кассу Универсалбанка без комиссии.
Пересмотрел еще раз тарифы, там такое только по валютным картам написано. По грн молчек, почему-то
Gas написав:Не спокойно https://minfin.com.ua/2019/02/19/36788189/ "С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру."
Gas написав:Не спокойно https://minfin.com.ua/2019/02/19/36788189/ "С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру."
Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...
От свинорылы МПС-ные... Гороховского на них нет.
Т.е. это КБ у Гороха еще в 1.5 раза упадет, сиротинка