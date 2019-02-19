як пити дати - банки спустять цю комісію на кінець харчової ланки - тобто на нас з вами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:38
Re: Monobank
як пити дати - банки спустять цю комісію на кінець харчової ланки - тобто на нас з вами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:14
Re: Monobank
Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:40
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