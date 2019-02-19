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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:38
qwe_ua написав:
Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...
як пити дати - банки спустять цю комісію на кінець харчової ланки - тобто на нас з вами
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greenozon
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Додано: Вів 19 лют, 2019 21:14
Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате
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safonovstanislav
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Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19
Gas написав: klug написав:
Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.
Не спокойно https://minfin.com.ua/2019/02/19/36788189/
"С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру
."
Клієнти котобанку вже почали благати про перехід на ПРОСТІР?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:31
qwe_ua написав:
Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...
Вы действительно считаете, что за все поборы платят мифические "банки", а не конечные пользователи? Как мило... Пойду покормлю радугой единорога
Число зверя - 9,99
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Gas
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:07
Gas написав: qwe_ua написав:
Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...
Вы действительно считаете, что за все поборы платят мифические "банки", а не конечные пользователи? Как мило... Пойду покормлю радугой единорога
Вы действительно верите, что эти "+5к$" разницы как-то сильно влияют на стоимость услуг для клиентов? А годовой бонус "авторов" вообще никак
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qwe_ua
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:33
safonovstanislav написав:
Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате
Так горох обещал, что будет выскакивать предупреждение, а потребителю решать жать дальше пимпочку или нет.
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Ratatui
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