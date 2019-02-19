як пити дати - банки спустять цю комісію на кінець харчової ланки - тобто на нас з вами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:38
Re: Monobank
як пити дати - банки спустять цю комісію на кінець харчової ланки - тобто на нас з вами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:14
Re: Monobank
Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:40
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19
Клієнти котобанку вже почали благати про перехід на ПРОСТІР?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:31
Re: Monobank
Вы действительно считаете, что за все поборы платят мифические "банки", а не конечные пользователи? Как мило... Пойду покормлю радугой единорога
Число зверя - 9,99
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:07
Re: Monobank
Вы действительно верите, что эти "+5к$" разницы как-то сильно влияют на стоимость услуг для клиентов? А годовой бонус "авторов" вообще никак
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:33
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:06
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:54
Re: Monobank
У мене питання.
Я хочу перерахувати з доларової картки на гривневу 100$...
1. Захожу на доларову, вибираю "Переказати на картку" -> "Моя гривнева картка" і мушу вибирати суму для перерахування в гривнях! Нагадаю, що хочу позбутися 100$.
ОК, нехай...
2. Захожу на гривневу картку, вибираю "Поповнити свою картку" -> "Моя доларова картка" i сума для перерахування знову в гривнях!
Якого дідька я не можу просто вказати 100$ в доларах (логічніше було б в першому випадку)?
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