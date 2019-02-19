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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:38

Re: Monobank

  qwe_ua написав:Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...


як пити дати - банки спустять цю комісію на кінець харчової ланки - тобто на нас з вами
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:14

Re: Monobank

Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:40

  safonovstanislav написав:Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате

Все логично - вы ведь в любом случае выигрывать собирались - значит не грех с банком поделиться, ведь вы же на его деньги играете :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:19

  Gas написав:
  klug написав:Спокійно:
На днях стало известно, что указанные платежные сети намерены повысить свою комиссию за денежные транзакции между картами в США уже с апреля 2019 года.

Не спокойно :) https://minfin.com.ua/2019/02/19/36788189/
"С апреля 2019 года платежные системы Visa и MasterCard решили повысить размер абонплаты для эмитентов дебетовых и кредитных карт по всему миру."

Клієнти котобанку вже почали благати про перехід на ПРОСТІР?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:31

Re: Monobank

  qwe_ua написав:Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...

Вы действительно считаете, что за все поборы платят мифические "банки", а не конечные пользователи? Как мило... Пойду покормлю радугой единорога :)
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:07

Re: Monobank

Gas написав:
  qwe_ua написав:Было 10к$, стало 15к$? Бедные банки...

Вы действительно считаете, что за все поборы платят мифические "банки", а не конечные пользователи? Как мило... Пойду покормлю радугой единорога :)

Вы действительно верите, что эти "+5к$" разницы как-то сильно влияют на стоимость услуг для клиентов? А годовой бонус "авторов" вообще никак :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:33

  safonovstanislav написав:Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате



Так горох обещал, что будет выскакивать предупреждение, а потребителю решать жать дальше пимпочку или нет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32

  Ratatui написав:
  safonovstanislav написав:Если кто-то захочет поиграть в покер 888 в кредит, mono скушает 4% при оплате



Так горох обещал, что будет выскакивать предупреждение, а потребителю решать жать дальше пимпочку или нет.

Обіцяв при оплаті через ПОС, інет не обіцяв
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:06

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:54

Re: Monobank

У мене питання.
Я хочу перерахувати з доларової картки на гривневу 100$...
1. Захожу на доларову, вибираю "Переказати на картку" -> "Моя гривнева картка" і мушу вибирати суму для перерахування в гривнях! Нагадаю, що хочу позбутися 100$.
ОК, нехай...
2. Захожу на гривневу картку, вибираю "Поповнити свою картку" -> "Моя доларова картка" i сума для перерахування знову в гривнях!

Якого дідька я не можу просто вказати 100$ в доларах (логічніше було б в першому випадку)?
Prestol
 
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