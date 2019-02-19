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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1235123612371238
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:14

Prestol
Потому, что перевод (откуда бы Вы его не указывали) на самом деле в гривнях. А сколько баксов за него с Вас спишет Горох, это уже его дело. Вам об этом знать не положено :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:20

  newbie написав:Prestol
Потому, что перевод (откуда бы Вы его не указывали) на самом деле в гривнях. А сколько баксов за него с Вас спишет Горох, это уже его дело. Вам об этом знать не положено :)

А Ви спробуйте з доларів на євро. Там гривнами й не пахне.
Завжди валюта призначення. :(
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:23

Prestol
А что у нас уже валютные переводы разрешены? Честные, без промежуточной конвертации в гривну?
newbie
 
Повідомлень: 5964
З нами з: 22.06.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 539 раз.
 
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  #<1 ... 1235123612371238
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