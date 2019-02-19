Prestol
Потому, что перевод (откуда бы Вы его не указывали) на самом деле в гривнях. А сколько баксов за него с Вас спишет Горох, это уже его дело. Вам об этом знать не положено
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:14
Prestol
Потому, что перевод (откуда бы Вы его не указывали) на самом деле в гривнях. А сколько баксов за него с Вас спишет Горох, это уже его дело. Вам об этом знать не положено
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:20
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:23
Prestol
А что у нас уже валютные переводы разрешены? Честные, без промежуточной конвертации в гривну?
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:49
Re: Monobank
Так, між своїми рахунками)) Можливо по факту в себе вони й через грн конвертують вказуючи курс покупки рівний курсу продажу, але для користувача все виглядає як переказ по кроскурсу без втрат на різниці курсів. Наразі, навіть вигідніше купити 100$ і перевести на єврову по кроскурсу, ніж напряму з грн купляти євро.))
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:57
Можливо, в межах власних рахунків або навіть в межах монобанку.
Є крос-курс евро/долар і при переводі (наприклад) з власної єврової на власну доларову ніяка гривня не фігурує (тільки євро), і подвійної конвертації не виникає.
Але я питав не про це.
Мене цікавило чому при обміні з гривень (як приклад) на будь шо інше я ніде не можу вказати суму в гривнях (як приклад). Можу, тільки в валюті призначення, а хочу мати вибір.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:54
Re: Monobank
Ага. У Альфы в апликухе есть такие качельки. Мона спокойно задать удобные или биды или аски. А тут до подобного не дотумкали
... делайте хоть что-нибудь!
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